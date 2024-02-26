Пушилин: Решение о восстановлении Авдеевки будет принято на федеральном уровне

Решение о восстановлении освобождённой недавно Авдеевки будет приниматься в том числе на федеральном уровне. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Всё, что касается дальнейшей судьбы города, — решение будет приниматься не только на региональном, но и, безусловно, федеральном уровне после оценки специалистов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению главы региона, несмотря на сильные разрушения, город всё же будет восстановлен, причём населённый пункт он покинул "с определённым оптимизмом", так как понимает, что именно необходимо делать. Пушилин также подчеркнул, что гражданские службы смогут начать восстановительные работы в Авдеевке, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. Тем временем освобождение Авдеевки лишило ВСУ возможности обстреливать Донецк из обычной артиллерии. В связи с этим противник использует дорогостоящее западное оружие, в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS.