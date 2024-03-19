"Дочери и внукам наберу": Пенсионерка из Авдеевки со слезами поблагодарила волонтёров за сим-карты Жительница Авдеевки поблагодарила волонтёров за гуманитарную помощь и заботу 19 марта, 16:27 Жительница Авдеевки поблагодарила волонтёров Народного фронта. Обложка © Life.ru

Жительница освобождённой Авдеевки поблагодарила волонтёров Народного фронта, которые привезли сим-карты, чтобы горожане могли позвонить своим родственникам. Life.ru публикует видео беседы с женщиной.

Жительница Авдеевки поблагодарила волонтёров Народного фронта. Видео © Life.ru

"Спасибо большое, что заботитесь о нас. У нас же дети, внуки поуезжали, ни с кем созвониться нельзя было. Первым делом наберу старшей дочери и внукам, чтобы узнать, что с ними всё в порядке", — поделилась она со слезами на глазах.

По её словам, сейчас все в Авдеевке ждут наступления мира и очень благодарны России за гуманитарную помощь. Для Народного фронта это уже четырнадцатая поездка в Авдеевку. В этот раз были доставлены сим-карты, так как многие горожане ничего не знают о судьбе своих родственников в Донецке и хотят связаться с ними, рассказал координатор организации в ДНР Дмитрий Патрин.

Жителям также привезли продуктовые наборы, медикаменты, хлеб и фрукты. Волонтёры подчеркнули, что выезды в Авдеевку проводятся постоянно, чтобы навестить тех, кто пережил боевые действия и продолжает оставаться в населённом пункте.

Ранее жители Авдеевки рассказали, что украинские военные намеренно создали гуманитарную катастрофу в городе, а во время отступления взрывали здания прямо вместе с находившимися там людьми.

Авторы Татьяна Миссуми