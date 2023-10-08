Боец СВО из Калмыкии готовит для сослуживцев блюда своей национальной кухни

Участник СВО из Калмыкии с позывным Старшина числится на фронте в должности повара и готовит сослуживцам блюда своей национальной кухни: хурсн, борцоки, махан, но и не забывает про классические макароны по-флотски. С бойцом пообщался Mash.

Повар из Калмыкии готовит бойцам СВО блюда своей национальной кухни. Видео © t.me / Mash

Военнослужащие оборудовали полевую кухню, где теперь хозяйничает Старшина. От него голодным ещё никто не уходил, признаются солдаты. Калмыцкие блюда пользуются здесь бешеной популярностью, тем более что для их приготовления есть всё необходимое, даже нежнейшая баранина.

"Попробуй тушёнку калмыцкую. Можно подогреть. О, она самая вкусная. Там же настоящее мясо!" — сказал повар журналисту издания.

Он добавил, что кухня не занимает всё его время, Старшина успевает ходить и на передовую. На фронте калмыков называют воинами степи, признался он. Ребята продолжают подвиги своих прадедов и стойко встали на защиту страны.