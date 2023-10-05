Боец СВО сделал трогательный сюрприз бывшей учительнице
В Кемерове боец СВО пришёл на урок и поздравил свою бывшую учительницу
В Кемерове прибывший на побывку из зоны спецоперации боец СОБРа сделал сюрприз для своей бывшей учительницы. Видео с этим трогательным моментом опубликовал телеграм-канал SHOT.
В Кемерове боец СВО сделал трогательный сюрприз для бывшей учительницы. Видео © Telegram / SHOT
Для Елены Пашковой, чей педагогический стаж насчитывает уже более 20 лет, стало полной неожиданностью увидеть бывшего ученика в профессиональный праздник. Вернувшись в родной Кузбасс, подполковник, офицер СОБРа "Символ" Росгвардии не смог обойти вниманием дату 5 октября и, заручившись шикарным букетом цветов, решил лично поздравить своего бывшего педагога.
"Очень неожиданно, так приятно слышать от вас слова вообще в адрес педагогов нашей школы", — оторопела учительница, увидев своего бывшего ученика.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.
Кадр из видео Telegram / SHOT