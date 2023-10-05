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Опубликовано 5 октября 2023, 18:17

Боец СВО сделал трогательный сюрприз бывшей учительнице

В Кемерове боец СВО пришёл на урок и поздравил свою бывшую учительницу

В Кемерове прибывший на побывку из зоны спецоперации боец СОБРа сделал сюрприз для своей бывшей учительницы. Видео с этим трогательным моментом опубликовал телеграм-канал SHOT.

В Кемерове боец СВО сделал трогательный сюрприз для бывшей учительницы. Видео © Telegram / SHOT

Для Елены Пашковой, чей педагогический стаж насчитывает уже более 20 лет, стало полной неожиданностью увидеть бывшего ученика в профессиональный праздник. Вернувшись в родной Кузбасс, подполковник, офицер СОБРа "Символ" Росгвардии не смог обойти вниманием дату 5 октября и, заручившись шикарным букетом цветов, решил лично поздравить своего бывшего педагога.

"Очень неожиданно, так приятно слышать от вас слова вообще в адрес педагогов нашей школы", — оторопела учительница, увидев своего бывшего ученика.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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