Боец СВО сделал трогательный сюрприз бывшей учительнице

В Кемерове прибывший на побывку из зоны спецоперации боец СОБРа сделал сюрприз для своей бывшей учительницы. Видео с этим трогательным моментом опубликовал телеграм-канал SHOT.

В Кемерове боец СВО сделал трогательный сюрприз для бывшей учительницы. Видео © Telegram / SHOT

Для Елены Пашковой, чей педагогический стаж насчитывает уже более 20 лет, стало полной неожиданностью увидеть бывшего ученика в профессиональный праздник. Вернувшись в родной Кузбасс, подполковник, офицер СОБРа "Символ" Росгвардии не смог обойти вниманием дату 5 октября и, заручившись шикарным букетом цветов, решил лично поздравить своего бывшего педагога.

"Очень неожиданно, так приятно слышать от вас слова вообще в адрес педагогов нашей школы", — оторопела учительница, увидев своего бывшего ученика.