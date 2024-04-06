Белгород получил повреждения в результате украинского ракетного обстрела

Утром в субботу, 6 апреля, над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО было уничтожено десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что в Белгороде пострадало 12 многоквартирных домов (в 18 квартирах выбиты окна), посечён фасад и выбиты окна в корпусе детской поликлиники № 4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля.

Также под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают оперативные и аварийные службы. Гладков уточнил, что повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка. Есть повреждения на линии электроснабжения.

В посёлке Дубовое, по словам губернатора, полностью сгорел один частный дом. В четырёх многоквартирных домах пострадали фасады, в 21 квартире выбиты окна. Кроме того, пробита кровля одного частного домовладения. В посёлке Майский, сёлах Никольское и Таврово также повреждена кровля в частных домовладениях.