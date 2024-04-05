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5 апреля, 12:39

ПВО России за неделю сбила 1 119 дронов ВСУ, а также пять бомб Hammer и JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 1 119 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также пять бомб Hammer и JDAM. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

"Авиацией и средствами ПВО уничтожены: 2 истребителя Су-27 и 1 Миг-29 ВСУ, 5 авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1 119 БПЛА", — сказано в тексте сообщения ведомства.

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Ранее за ночь силами ПВО России было уничтожено 53 беспилотника ВСУ. Атаки БПЛА, благодаря работе противовоздушной обороны, были пресечены в Ростовской (44 дрона), Саратовской (1), Курской (1) и Белгородской (1) областях, а также над территорией Краснодарского (6) края.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Владимир Озеров
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