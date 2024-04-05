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5 апреля, 04:48

За ночь средства ПВО пресекли атаки 53 беспилотников в пяти регионах России

Средства ПВО за ночь и раннее утро сбили и перехватили 53 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки БПЛА были пресечены в Ростовской (44 дрона), Саратовской (1), Курской (1) и Белгородской (1) областях, а также над территорией Краснодарского (6) края.

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Вечером 4 апреля на Курскую область была совершена массовая атака. Минобороны отчиталось о нейтрализации восьми беспилотных устройств, при этом в результате ударов возникли пожары: огонь был вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей, а также охватил несколько жилых домов.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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