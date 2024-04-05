За ночь средства ПВО пресекли атаки 53 беспилотников в пяти регионах России
Средства ПВО за ночь и раннее утро сбили и перехватили 53 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки БПЛА были пресечены в Ростовской (44 дрона), Саратовской (1), Курской (1) и Белгородской (1) областях, а также над территорией Краснодарского (6) края.
Вечером 4 апреля на Курскую область была совершена массовая атака. Минобороны отчиталось о нейтрализации восьми беспилотных устройств, при этом в результате ударов возникли пожары: огонь был вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей, а также охватил несколько жилых домов.
ТАСС / Николай Гынгазов