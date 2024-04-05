За ночь средства ПВО пресекли атаки 53 беспилотников в пяти регионах России

Средства ПВО за ночь и раннее утро сбили и перехватили 53 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки БПЛА были пресечены в Ростовской (44 дрона), Саратовской (1), Курской (1) и Белгородской (1) областях, а также над территорией Краснодарского (6) края.