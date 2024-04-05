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5 апреля, 03:56

Украинский дрон уничтожен над Энгельсом, обошлось без пострадавших

Губернатор Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Энгельсом

Бомбардировщики Ту-160 на авиабазе Энгельс. Обложка © VK / Минобороны России

Бомбардировщики Ту-160 на авиабазе Энгельс. Обложка © VK / Минобороны России

Беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен над Энгельсом ранним утром 5 апреля. О попытке атаки сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет", — написал чиновник в мессенджере Telegram.

Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ
Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ

В ночь на 5 апреля Вооружённые силы Украины запустили в направлении российских регионов десятки дронов. Наибольшие силы боевики сконцентрировали над Ростовской областью, где дежурные средства ПВО сбили 40 воздушных целей.

Илья Пушкарев
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