Украинский дрон уничтожен над Энгельсом, обошлось без пострадавших

Беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен над Энгельсом ранним утром 5 апреля. О попытке атаки сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет", — написал чиновник в мессенджере Telegram.

Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ

Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ

В ночь на 5 апреля Вооружённые силы Украины запустили в направлении российских регионов десятки дронов. Наибольшие силы боевики сконцентрировали над Ростовской областью, где дежурные средства ПВО сбили 40 воздушных целей.