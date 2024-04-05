Силы ПВО сбили свыше 40 целей в небе над Ростовской областью

Более 40 воздушных целей уничтожены дежурными средствами ПВО во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Такой информацией поделился глава региона Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что вражеские дроны были сбиты в Морозовском районе. Без повреждений за земле не обошлось.