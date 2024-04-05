Силы ПВО сбили свыше 40 целей в небе над Ростовской областью
Более 40 воздушных целей уничтожены дежурными средствами ПВО во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Такой информацией поделился глава региона Василий Голубев.
Губернатор уточнил, что вражеские дроны были сбиты в Морозовском районе. Без повреждений за земле не обошлось.
"В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", — написал Голубев в телеграм-канале.
Несколькими часами ранее дежурные средства ПВО отработали и в Курской области, нейтрализовав восемь дронов ВСУ. Обломки БПЛА спровоцировали возгорание в Центра развития творчества детей и юношества в столице региона.
VK / Минобороны России