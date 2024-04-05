ПВО отражает массированную атаку БПЛА в Ростовской области
Массированная атака беспилотников отражается подразделениями ПВО в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
"В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
Перед этим телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что БПЛА, предположительно, попытались атаковать аэродром города Морозовск. В небе были видны несколько ярких вспышек.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали производство нового комплексного средства для борьбы с дронами. Благодаря разработке удастся существенно ускорить работу звена радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.
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