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4 апреля, 22:46

ПВО отражает массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Массированная атака беспилотников отражается подразделениями ПВО в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Перед этим телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что БПЛА, предположительно, попытались атаковать аэродром города Морозовск. В небе были видны несколько ярких вспышек.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали производство нового комплексного средства для борьбы с дронами. Благодаря разработке удастся существенно ускорить работу звена радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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