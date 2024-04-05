ПВО отражает массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Массированная атака беспилотников отражается подразделениями ПВО в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Перед этим телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что БПЛА, предположительно, попытались атаковать аэродром города Морозовск. В небе были видны несколько ярких вспышек.