В России начали производство нового комплексного средства для борьбы с дронами

В России на одном из заводов запустили серийное производство нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР), получившего название "Грань". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя волонтёрского проекта "Локтар", который включает инженеров и разработчиков из сфер IT и связи.

По их словам, благодаря комплексу, который может обеспечивать защиту гражданских объектов от БПЛА, удастся существенно ускорить работу звена радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников. Человек в одиночку за несколько минут сможет провести анализ радиообстановки, выявить противника и передать информацию о цели на командный пункт.

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что, по некоторым данным, Киев хочет добиться, чтобы на каждого бойца ВС РФ приходился один украинский FPV-дрон. Только такие системы, как "Грань", смогут помочь в этой борьбе, указал специалист.