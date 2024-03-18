В России создан "чемоданчик" – выжигатель мозгов украинских FPV-дронов

Специалисты московского научно-производственного объединения "Кайсант" разработали устройство, способное обезопасить любую технику от атак вражеских FPV-дронов. Портативная станция РЭБ купольного типа получила название К-1000 и уже запущена в серию, анонсировала директор по развитию НПО Алёна Баландина.

Новинка генерирует излучение в диапазоне 800–900 МГц, создавая над собой неприступный купол с помехами радиусом 250 метров. Попадая в него, FPV-дроны либо совершают неконтролируемое падение на землю, либо зависают в воздухе без возможности принимать команды от оператора.

"Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому её очень удобно устанавливать и переносить", — поделилась Баландина с РИА "Новости", добавив, что скоро первая партия К-1000 может отправиться на апробацию в зону СВО.