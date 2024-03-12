Солдаты ВСУ взбесились из-за бессилия против российской РЭБ

Солдаты Вооружённых сил Украины ощущают серьёзные проблемы на фронте из-за неспособности нивелировать препятствия, создаваемые российскими средствами РЭБ, пишет New York Times.

"Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника. <…> Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей", — сказано в тексте материала.

Газета пишет, что Россия кратно превосходит Украину по количеству оборудования для глушения техники. ВС РФ способны подавлять украинские сигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью. В свою очередь, ВСУ не только испытывают проблемы из-за нехватки живой силы и боеприпасов, но и серьёзно отстают от противника в сфере БПЛА.

"В условиях, когда западная военная помощь далеко не гарантирована, а артиллерийские боеприпасы на исходе, давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во всё более опасное положение", — говорится в статье.