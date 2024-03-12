Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ и пусковую установку РСЗО HIMARS 12 марта, 11:34 ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие за сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й мехбригады ВСУ, а также поразили американскую пусковую установку РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Уничтожены склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", — уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Потери противника за сутки здесь превысили 140 человек. Кроме того, украинская армия лишилась восьми пикапов и буксируемого орудия М119 американского производства.

Авторы Татьяна Миссуми