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12 марта, 03:03

В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией комплекса HIMARS

Киевский политик Лапин возмутился уничтожением HIMARS российской ракетой

Российские военные уничтожили ракетный комплекс HIMARS, так как украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла увидеть наблюдавший за ним беспилотник. Об этом заявил киевский политик Игорь Лапин.

"HIMARS вышел на позицию, какого-то чёрта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS", — сказал Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".

Он назвал эту проблему "серьёзной" и ещё раз задался вопросом: "Какого чёрта он стоял там полчаса?"

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Ранее в Минобороны России заявили, что за неделю на Херсонском направлении были уничтожены две пусковые установки HIMARS. Это произошло в период с 2 по 8 марта.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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