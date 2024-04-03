В России создали комплекс РЭБ, способный защитить от беспилотников кареты скорой помощи

В зоне проведения спецоперации провели успешные испытания комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тетраэдр", предназначенного для борьбы с FPV-дронами. Подробнее об устройстве рассказал представитель разработчика беспилотных систем и комплексов РЭБ из Тулы Андрей Иванов.

"Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещёнными частотами. Простой и надёжный подавитель, который прошёл жёсткую программу тестирования, доказал свою эффективность", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что комплекс можно устанавливать на самые разные объекты. Так, "Тетраэдр" подойдёт для установки на военную технику, кареты скорой помощи, общественный транспорт, блокпосты или автобусные остановки.

Разработка была испытана на нескольких FPV-дронах разных размеров и производителей, работающих на различных частотах. Стоимость одного комплекса — около 300 тысяч рублей.