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5 апреля, 12:19

Российская армия за неделю нанесла 39 групповых ударов по объектам на Украине

Российские силы за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам энергетической отрасли Украины, военным предприятиям и местам дислокации подразделений ВСУ. Все цели поражены, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"С 31 марта по 5 апреля нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников", — рассказали в ведомстве.

Удары стали ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, пояснили в МО РФ. Там подчеркнули, что цели ударов достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

В марте по энергообъектам и ОПК Украины нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов
В марте по энергообъектам и ОПК Украины нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российскими системами противовоздушной обороны сегодняшней ночью и ранним утром были поражены и перехвачены 53 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. Так, в небе Ростовской области были сбиты 44 беспилотника, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областями и ещё шесть над Краснодарским краем.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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