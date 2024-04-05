Российская армия за неделю нанесла 39 групповых ударов по объектам на Украине

Российские силы за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам энергетической отрасли Украины, военным предприятиям и местам дислокации подразделений ВСУ. Все цели поражены, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"С 31 марта по 5 апреля нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников", — рассказали в ведомстве.

Удары стали ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, пояснили в МО РФ. Там подчеркнули, что цели ударов достигнуты, а все назначенные объекты поражены.