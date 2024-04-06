11 населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на посёлок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, в результате чего 11 населённых пунктов остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населённых пунктов", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Как уточняется, речь идёт о сёлах Теребрено, Сергиевка, Илек-Пеньковка, посёлках Задорожный, Отрадовский, Быценков, Красная Яруга, а также хуторах Фищево, Первомайский, Крисаново и Савченко. Глава области отметил, что уже в ближайшее время аварийные бригады приступят к ликвидации последствий нападения.