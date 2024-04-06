Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел ВСУ на утренней пробежке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Украины во время утренней пробежки. Ему пришлось укрыться от взрывов в модульной конструкции.

Гладков попал под обстрел ВСУ на утренней пробежке. Видео © Телеграм / vvgladkov

"Во время пробежки убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и я укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему Белгороду, Белгородскому району", — рассказал глава региона в видеообращении после атаки ВСУ.

Губернатор обещал и дальше принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность земляков.