Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел ВСУ на утренней пробежке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Украины во время утренней пробежки. Ему пришлось укрыться от взрывов в модульной конструкции.
Гладков попал под обстрел ВСУ на утренней пробежке. Видео © Телеграм / vvgladkov
"Во время пробежки убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и я укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему Белгороду, Белгородскому району", — рассказал глава региона в видеообращении после атаки ВСУ.
Губернатор обещал и дальше принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность земляков.
Как уже писал Life.ru, утром 6 апреля над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО было уничтожено десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". В Белгороде повреждения получили 12 многоквартирных домов, детская поликлиника № 4, спорткомплекс "Луч", коммерческое предприятие и три автомобиля.
Телеграм / vvgladkov