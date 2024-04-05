Губернатор Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном Шебекино, пострадал один человек

В результате атаки ВСУ с использованием FPV-дрона (First Person View), управляемого оператором от первого лица, в Шебекине Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Атаке со стороны ВСУ подверглись сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе. В Шебекине, в районе объездной дороги в поле, FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор", — рассказал губернатор.

По словам Гладкова, мужчина получил ссадины в районе левой кисти. Ему оказали необходимую медицинскую помощь в ЦРБ, дальше он будет проходить амбулаторное лечение.

В посёлке Красное, к счастью, пострадавших в результате обстрела не обнаружено, однако был нанесён урон трём домовладениям. Там выбило окна, повредило фасады и заборы. Кроме того, посечена баня, гараж и два легковых транспортных средства.