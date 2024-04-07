Два населённых пункта Белгородской области пострадали от беспилотников

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что возгорание быстро ликвидировали.

А в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырёх атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля и была повреждена линия газопередачи. Гладков пообещал, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.