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7 апреля, 01:26

Два населённых пункта Белгородской области пострадали от беспилотников

Губернатор Гладков: Белгородская область подверглась атакам беспилотников ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на обходе пострадавшего села. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на обходе пострадавшего села. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что возгорание быстро ликвидировали.

А в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырёх атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля и была повреждена линия газопередачи. Гладков пообещал, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.

11 населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ в Белгородской области
11 населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ в Белгородской области

Напомним, в субботу вечером глава Белгородской области сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Через полчаса он информировал об отмене воздушной тревоги.

Лариса Сафронова
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