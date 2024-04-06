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6 апреля, 18:51

Гладков: Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе. Об этом он предупредил местных жителей в своём телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — пишет глава региона.

Белгород получил повреждения в результате украинского ракетного обстрела
Белгород получил повреждения в результате украинского ракетного обстрела

Ранее ВСУ совершило очередной обстрел Белгородской области. В результате был нанесён ущерб жилым домам в регионе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

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Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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