Гладков: Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе. Об этом он предупредил местных жителей в своём телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — пишет глава региона.