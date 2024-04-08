Пожар произошёл на бывшем спиртзаводе под Курском после атаки дрона ВСУ
Старовойт: На бывшем спиртзаводе под Курском после атаки БПЛА произошёл пожар
Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
ВСУ сегодня ночью сбросили взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Суданском районе Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
"Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", — сообщил чиновник и добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал данную атаку безрассудной.