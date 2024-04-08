Пожар произошёл на бывшем спиртзаводе под Курском после атаки дрона ВСУ

ВСУ сегодня ночью сбросили взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Суданском районе Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

"Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", — сообщил чиновник и добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.