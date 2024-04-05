Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале, обращаясь к местным жителям.

"Внимание всем! Воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Губернатор также объяснил дым, который был замечен в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные используют табельные средства маскировки. При этом уже в 19:58 по московскому времени Развожаев опубликовал новое сообщение, объявив отбой воздушной тревоги.