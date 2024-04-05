Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале, обращаясь к местным жителям.
"Внимание всем! Воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Губернатор также объяснил дым, который был замечен в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные используют табельные средства маскировки. При этом уже в 19:58 по московскому времени Развожаев опубликовал новое сообщение, объявив отбой воздушной тревоги.
А пару дней назад Life.ru рассказывал, как в Крыму упал военный самолёт. Воздушное судно потерпело крушение прямо в море. К счастью, пилот успел катапультироваться. Его подобрали спасатели примерно в 200 метрах от берега. Также известно, что ни один гражданский объект не пострадал.
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