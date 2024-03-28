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28 марта, 15:31

В Крыму в море упал военный самолёт

В Крыму в море упал военный самолёт, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму в море упал военный самолёт. Видео © Telegram / Mash

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Также, по его данным, гражданские объекты не пострадали.

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А ранее Life.ru писал, что вертолёт Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области. На борту находились 20 человек.

Обложка ©

Telegram / Mash

Дарья Нарыкова
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