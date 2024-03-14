Вертолёт Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области
Вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области. В нём находилось 20 человек, пишет телеграм-канал SHOT.
Всё произошло в районе Кварцевой горы. Предварительно, один погиб и ещё несколько вахтовиков пострадали. Причины крушения выясняются.
Ранее Life.ru писал, что в США рухнул частный самолёт, погибло четыре человека. Всё произошло недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат штата Вирджиния.
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