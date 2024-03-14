Вертолёт Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области

Вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области. В нём находилось 20 человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в районе Кварцевой горы. Предварительно, один погиб и ещё несколько вахтовиков пострадали. Причины крушения выясняются.