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14 марта, 02:11

Вертолёт Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области

Вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Магаданской области. В нём находилось 20 человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в районе Кварцевой горы. Предварительно, один погиб и ещё несколько вахтовиков пострадали. Причины крушения выясняются.

Момент крушения Ил-76 в Ивановской области попал на видео
Момент крушения Ил-76 в Ивановской области попал на видео

Ранее Life.ru писал, что в США рухнул частный самолёт, погибло четыре человека. Всё произошло недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат штата Вирджиния.

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heli-fly.ru

Артур Лапсаков
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