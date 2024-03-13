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13 марта, 13:39

Момент крушения Ил-76 в Ивановской области попал на видео

Момент крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, которое произошло 12 марта, попал на видео, кадры публикует SHOT. Перед самым падением борт с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустило вниз, и самолёт рухнул на землю.

Момент крушения Ил-76 в Ивановской области 12 марта. Видео © SHOT

Последние слова капитана упавшего под Ивановом Ил-76 приоткрыли тайну катастрофы
Последние слова капитана упавшего под Ивановом Ил-76 приоткрыли тайну катастрофы

Напомним, 12 марта военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Ивановской области. Пилоты успели увести борт от жилых домов, но сами спастись не успели. В результате трагедии погибло 16 человек, пятеро из них — лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Основная версия случившегося — техническая неисправность.

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Александра Вишнякова
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