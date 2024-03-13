Момент крушения Ил-76 в Ивановской области попал на видео
Момент крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, которое произошло 12 марта, попал на видео, кадры публикует SHOT. Перед самым падением борт с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустило вниз, и самолёт рухнул на землю.
Момент крушения Ил-76 в Ивановской области 12 марта. Видео © SHOT
Напомним, 12 марта военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Ивановской области. Пилоты успели увести борт от жилых домов, но сами спастись не успели. В результате трагедии погибло 16 человек, пятеро из них — лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Основная версия случившегося — техническая неисправность.
Telegram / SHOT