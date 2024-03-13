Момент крушения Ил-76 в Ивановской области попал на видео

Момент крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, которое произошло 12 марта, попал на видео, кадры публикует SHOT. Перед самым падением борт с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустило вниз, и самолёт рухнул на землю.