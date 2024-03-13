Последние слова капитана упавшего под Ивановом Ил-76 приоткрыли тайну катастрофы SHOT: Пилот упавшего Ил-76 успел доложить о вылетающих из двигателя лопатках 13 марта, 09:55 КВС упавшего Ил-76. Фото © Telegram / SHOT

Экипаж упавшего в Ивановской области Ил-76 успел доложить на землю о возгорании четвёртого двигателя и вылетающих из него лопатках. О последних словах лётчиков в радиоэфире сообщает SHOT, ссылаясь на свой источник.

Теоретически самолёт мог бы дотянуть на трёх оставшихся двигателях до аэродрома, но разлетавшиеся лопатки повреждали коммуникационные системы лайнера, что и сделало невозможным посадку Ил-76, объяснил собеседник издания. Командиром судна был 53-летний пилот Сергей С. Именно он вместе со вторым пилотом уводил борт от жилого района.

Сергей окончил Суворовское военное училище и Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза М.М. Расковой. Последние годы он проживал в Оренбурге вместе с женой и двумя детьми.

Авторы Татьяна Миссуми