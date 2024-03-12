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12 марта, 10:26
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В Иванове аварийно сел самолёт с горящим двигателем

Очевидцы сообщают об аварийной посадке самолёта Ил-76 под городом Иваново. Борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища — рядом с аэродромом Северный. Чем всё закончилось, неизвестно. По неподтверждённой информации, борт удалось аварийно посадить в поле рядом с деревней Подталицы. Экипаж героически увёл горящее судно от жилых домов. Сейчас на месте пожар. Чёрный дым виден почти изо всех районов. На место едут службы. О пострадавших не сообщается.

Самолёт загорелся в небе над аэродромом Северный в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что на днях военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Хурба. Пилотам удалось благополучно его посадить без одного колеса. Следователи проверяют инцидент.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Марина Калегина
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