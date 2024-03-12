В Иванове аварийно сел самолёт с горящим двигателем

Очевидцы сообщают об аварийной посадке самолёта Ил-76 под городом Иваново. Борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища — рядом с аэродромом Северный. Чем всё закончилось, неизвестно. По неподтверждённой информации, борт удалось аварийно посадить в поле рядом с деревней Подталицы. Экипаж героически увёл горящее судно от жилых домов. Сейчас на месте пожар. Чёрный дым виден почти изо всех районов. На место едут службы. О пострадавших не сообщается.