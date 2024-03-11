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11 марта, 06:59

Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Хурба

Военно-транспортный самолёт из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре, успешно приземлился. Видео посадки Ан-12 на комсомольском аэродроме Хурба публикует телеграм-канал Amur Mash.

Ан-12 приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram / Amur Mash

Судя по кадрам, у военного самолёта действительно повреждено переднее шасси. Пилотам удалось благополучно его посадить без одного колеса. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. Речь идёт о статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Как уже писал Life.ru, посадка летевшего из Нижневартовска Ан-12 запрашивалась на военном аэродроме в Комсомольске из-за нештатной ситуации. На его борту находятся восемь человек. По некоторым сведениям, он перевозит детали для самолётов, лаки и краски.

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Telegram / Amur Mash

Андрей Бражников
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