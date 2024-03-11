Регион

Уведомления отключены

11 марта, 04:31

Самолёт Ан-12 запросил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре

Amur Mash: Ан-12 запросил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре

Советский транспортный самолёт Ан-12. Обложка © Flickr / RR_Vespertinus

Советский транспортный самолёт Ан-12. Обложка © Flickr / RR_Vespertinus

Самолёт Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме Хурба, расположенном в Комсомольске-на-Амуре. Об этом передаёт телеграм-канал Amur Mash.

По данным канала, причиной происшествия стало отвалившееся у воздушного судна переднее колесо. Сообщается, что транспортное средство, на борту которого находятся детали для самолётов, лаки и краски, а также восемь человек, летит из Нижневартовска. Предварительно, приземление должно произойти примерно в 16:20 по местному времени.

Два пилота на полчаса уснули прямо за штурвалом самолёта
Два пилота на полчаса уснули прямо за штурвалом самолёта

Ранее Life.ru писал, что самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт. Это произошло из-за пожара в двигателе на высоте 9500 метров.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров