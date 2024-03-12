Стало известно о ещё одном погибшем при крушении Ил-76

Количество погибших пассажиров потерпевшего крушение Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом пишет SHOT.

Фрагменты тел жертв катастрофы уже удалось найти. Предположительно, один из летевших пассажиров не был зарегистрирован, поэтому раньше заявлялось только о пятнадцати погибших.