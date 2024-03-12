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12 марта, 13:22
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Стало известно о ещё одном погибшем при крушении Ил-76

SHOT: Число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области возросло до 16

Количество погибших пассажиров потерпевшего крушение Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом пишет SHOT.

Обстановка на месте кружения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT

Фрагменты тел жертв катастрофы уже удалось найти. Предположительно, один из летевших пассажиров не был зарегистрирован, поэтому раньше заявлялось только о пятнадцати погибших.

Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга
Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга

Напомним, сегодня около 12:40 в районе Богородского кладбища поблизости от аэродрома Северный в Ивановской области заметили самолёт с горящим двигателем. Пилоты не позволили полыхающему и теряющему высоту борту упасть на жилую застройку. В результате крушения на месте происшествия вспыхнул пожар, дым от которого был виден почти во всех районах. Вскоре появилась информация о том, что среди летевших на борту, по всей видимости, никто не выжил.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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