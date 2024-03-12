Стало известно о ещё одном погибшем при крушении Ил-76
SHOT: Число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области возросло до 16
Количество погибших пассажиров потерпевшего крушение Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом пишет SHOT.
Обстановка на месте кружения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT
Фрагменты тел жертв катастрофы уже удалось найти. Предположительно, один из летевших пассажиров не был зарегистрирован, поэтому раньше заявлялось только о пятнадцати погибших.
Напомним, сегодня около 12:40 в районе Богородского кладбища поблизости от аэродрома Северный в Ивановской области заметили самолёт с горящим двигателем. Пилоты не позволили полыхающему и теряющему высоту борту упасть на жилую застройку. В результате крушения на месте происшествия вспыхнул пожар, дым от которого был виден почти во всех районах. Вскоре появилась информация о том, что среди летевших на борту, по всей видимости, никто не выжил.
Telegram / SHOT