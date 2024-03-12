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12 марта, 10:53
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В крушении Ил-76 в Ивановской области, по предварительным данным, никто не выжил

Все 15 человек, которые находились на борту военно-транспортного Ил-76, скорее всего, погибли. Об этом информирует SHOT со ссылкой на источники в экстренных службах. Тела пятерых уже обнаружили на месте крушения.

Дым от пожара на месте крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT

Ранее сообщалось, что борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища — рядом с аэродромом Северный в Ивановской области. Экипаж героически увёл горящее судно от жилых домов. Сейчас на месте пожар. Чёрный дым виден почти изо всех районов.

Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области
Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области
Обложка ©

Telegram / SHOT

Марина Калегина
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