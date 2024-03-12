Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области

Самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области, эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. На борту находилось 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области. Видео © SHOT

"12 марта около 13:00 мск при взлёте для выполнения планового полёта потерпел крушение самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — отметили в ведомстве.

Причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей при взлёте борта. Сейчас на аэродром Иванова вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Ранее SHOT сообщал, что дымный след от двигателя появился почти сразу после взлёта, затем двигатель загорелся, а вскоре часть его отвалилась.