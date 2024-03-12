Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области
МО РФ: Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области
Самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области, эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. На борту находилось 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области. Видео © SHOT
"12 марта около 13:00 мск при взлёте для выполнения планового полёта потерпел крушение самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — отметили в ведомстве.
Причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей при взлёте борта. Сейчас на аэродром Иванова вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
Ранее SHOT сообщал, что дымный след от двигателя появился почти сразу после взлёта, затем двигатель загорелся, а вскоре часть его отвалилась.
Напомним, ранее 12 марта очевидцы сообщили об аварийной посадке самолёта Ил-76 под городом Иваново. Борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища — рядом с аэродромом Северный. Экипаж героически увёл горящее судно от жилых домов. Сейчас на месте пожар. Чёрный дым виден почти изо всех районов.
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