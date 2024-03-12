Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга
Пилот, который уводил Ил-76 от жилых домов. Обложка © t.me / SHOT
Горящий самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Ивановской области, от жилых домов уводил 34-летний пилот из Оренбурга. Об этом сообщает SHOT.
Дым от пожара на месте крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, у лётчика было много часов налёта, поэтому в профессионализме героя сомневаться не приходится.
Напомним, сегодня борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища недалеко от аэродрома Северный в Ивановской области. Экипаж героически увёл горящее судно от домов. Сейчас там разгорается пожар, дым от которого виден за много километров. По предварительным данным, все 15 человек, которые находились в самолёте, погибли.