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12 марта, 11:29
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Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга

Пилот, который уводил Ил-76 от жилых домов. Обложка © t.me / SHOT

Пилот, который уводил Ил-76 от жилых домов. Обложка © t.me / SHOT

Горящий самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Ивановской области, от жилых домов уводил 34-летний пилот из Оренбурга. Об этом сообщает SHOT.

Дым от пожара на месте крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у лётчика было много часов налёта, поэтому в профессионализме героя сомневаться не приходится.

Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области
Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 в Ивановской области

Напомним, сегодня борт с горящим двигателем около 12:40 заметили в районе Богородского кладбища недалеко от аэродрома Северный в Ивановской области. Экипаж героически увёл горящее судно от домов. Сейчас там разгорается пожар, дым от которого виден за много километров. По предварительным данным, все 15 человек, которые находились в самолёте, погибли.

Александра Мышляева
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