Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга

Горящий самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Ивановской области, от жилых домов уводил 34-летний пилот из Оренбурга. Об этом сообщает SHOT .

Дым от пожара на месте крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у лётчика было много часов налёта, поэтому в профессионализме героя сомневаться не приходится.