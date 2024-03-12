"Это у них в крови": Картаполов заявил, что лётчиков упавшего Ил-76 наградят за героизм
Картаполов предположил, что Ил-76 потерпел крушение по технической причине
У аварии Ил-76 в Ивановской области, вероятнее всего, была техническая причина. Версия внешнего воздействия сейчас не рассматривается. Пилоты сделали всё от них зависящее, чтобы не дать самолёту упасть на жилые дома, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.
Глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов — о причине крушения Ил-76 в Ивановской области и героизме лётчиков. Видео © Life.ru
"Скорее всего, это техническая неисправность, речь не идёт именно о воздействии на судно. Наши лётчики все без исключения в нештатных ситуациях делают всё, чтобы спасти самолёт. Если не получается, то минимизируют последствия на земле. У наших лётчиков это в крови. Они всё время делают так, чтобы увести терпящий аварию самолёт от населённых пунктов. Я уверен, что ребята делали то же самое", — рассказал Картаполов.
Собеседник Life.ru отметил, что окончательный вывод по ситуации будет сделан по результатам специальной комиссии. Если же предположение Картополова о героизме пилотов подтвердится, то Минобороны вне всяких сомнений сделает всё, чтобы воздать им должное за самоотверженность.
Напомним, Ил-76 с полыхающим двигателем увидели сегодня примерно в 12:40 у Богородского кладбища, неподалёку от аэродрома Северный в Ивановской области. Пилоты делали всё возможное, чтобы воздушное судно не упало на жилые дома. В месте катастрофы разгорелся пожар, дым было видно далеко от места ЧП. Предварительно, все 15 человек, находившиеся на борту, погибли.
Life.ru