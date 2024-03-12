"Это у них в крови": Картаполов заявил, что лётчиков упавшего Ил-76 наградят за героизм

У аварии Ил-76 в Ивановской области, вероятнее всего, была техническая причина. Версия внешнего воздействия сейчас не рассматривается. Пилоты сделали всё от них зависящее, чтобы не дать самолёту упасть на жилые дома, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

"Скорее всего, это техническая неисправность, речь не идёт именно о воздействии на судно. Наши лётчики все без исключения в нештатных ситуациях делают всё, чтобы спасти самолёт. Если не получается, то минимизируют последствия на земле. У наших лётчиков это в крови. Они всё время делают так, чтобы увести терпящий аварию самолёт от населённых пунктов. Я уверен, что ребята делали то же самое", — рассказал Картаполов.