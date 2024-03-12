Пять оренбургских лётчиков стали жертвами крушения Ил-76 под Ивановом

Пятеро оренбургских пилотов погибли в авиакатастрофе при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в телеграм-канале.

"На борту находилось 16 человек. Пятеро из них — лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами", — сказано в тексте сообщения Салмина.