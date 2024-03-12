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12 марта, 19:49

Пять оренбургских лётчиков стали жертвами крушения Ил-76 под Ивановом

Мэр Салмин: При крушении Ил-76 под Ивановом погибли пятеро оренбургских лётчиков

Пятеро оренбургских пилотов погибли в авиакатастрофе при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в телеграм-канале.

Обстановка на месте крушения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT

"На борту находилось 16 человек. Пятеро из них лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами", — сказано в тексте сообщения Салмина.

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Напомним, борт с горящим двигателем заметили под Ивановом 12 марта около 12:40 мск. Пилотам удалось сменить траекторию падения, чтобы Ил-76 не приземлился на жилые постройки. В результате самолёт упал на землю и вспыхнул. Все 16 человек, находившиеся на борту, погибли.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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