Четыре человека погибли при крушении частного самолёта в США

В американском штате Вирджиния, недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат, разбился частный самолёт. Как передаёт телеканал Fox 17, в результате случившегося погибли четыре человека.

Журналисты рассказали, что инцидент произошёл около 15:00 по местному времени. Куда направлялось двухмоторное воздушное судно, а также что стало причиной его падения, неизвестно.

"В аэропорту подтвердили гибель четырёх человек в результате крушения, но никакой дополнительной информации о том, были ли ещё выжившие, не сообщалось", — говорится в статье.

На месте крушения работают местные аварийно-спасательные службы. В настоящее время сотрудники компетентных органов пытаются установить, что стало причиной случившегося.