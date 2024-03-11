Регион

Уведомления отключены

11 марта, 01:44

Четыре человека погибли при крушении частного самолёта в США

Fox 17: В штате Вирджиния разбился частный самолёт, погибли четыре человека

Место падения самолёта в штате Вирджиния. Обложка © Х / SANTINO

Место падения самолёта в штате Вирджиния. Обложка © Х / SANTINO

В американском штате Вирджиния, недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат, разбился частный самолёт. Как передаёт телеканал Fox 17, в результате случившегося погибли четыре человека.

Журналисты рассказали, что инцидент произошёл около 15:00 по местному времени. Куда направлялось двухмоторное воздушное судно, а также что стало причиной его падения, неизвестно.

"В аэропорту подтвердили гибель четырёх человек в результате крушения, но никакой дополнительной информации о том, были ли ещё выжившие, не сообщалось", — говорится в статье.

На месте крушения работают местные аварийно-спасательные службы. В настоящее время сотрудники компетентных органов пытаются установить, что стало причиной случившегося.

В Техасе рухнул вертолёт Нацгвардии США, погибли два человека
В Техасе рухнул вертолёт Нацгвардии США, погибли два человека

Ранее Life.ru писал, что одномоторный самолёт разбился рядом с проезжей частью в американском штате Теннесси. Происшествие случилось поблизости от шоссе I-40 в Западном Нашвилле.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров