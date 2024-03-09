В Техасе рухнул вертолёт Нацгвардии США, погибли два человека
NBC: В Техасе два человека погибли при крушении вертолёта Нацгвардии США
Упавший в Техасе вертолёт. Обложка © Х / Jeff Paul
В пятницу, 8 марта, в американском штате Техас потерпел крушение принадлежащий Национальной гвардии США вертолёт. Как передаёт местное подразделение телеканала NBC, в результате случившегося минимум два человека погибли.
Журналисты рассказали, что авария произошла рядом с мексиканской границей в городе Ла-Грулла. По данным канала, четыре человека могли получить тяжёлые ранения. Местные власти в беседе с представителями СМИ сообщили, что это был "военный вертолёт", который работал с пограничным патрулём.
Ранее Life.ru сообщал, что пару недель назад вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США потерпел крушение на территории Миссисипи. По словам губернатора штата Тейта Ривза, экипаж винтокрылой машины не уцелел.