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9 апреля, 02:16

Взрывы прогремели в ряде украинских городов

В Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Львовской областях слышны взрывы

В нескольких регионах Украины в ночь на 9 апреля прозвучали взрывы. Об этом в своём телеграм-канале передаёт местный "24 канал".

По данным средства массовой информации, взрывы были слышны в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях. Помимо того, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своём телеграм-канале о том, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Глава ОВА Одесской области Олег Кипер также заявлял о воздушной тревоге, однако сообщений о взрывах оттуда не поступало.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее Life.ru писал, что жители Севастополя рассказали о звуках взрывов в городе. После этого губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над акваторией.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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