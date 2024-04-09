Взрывы прогремели в ряде украинских городов

В нескольких регионах Украины в ночь на 9 апреля прозвучали взрывы. Об этом в своём телеграм-канале передаёт местный "24 канал".

По данным средства массовой информации, взрывы были слышны в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях. Помимо того, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своём телеграм-канале о том, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Глава ОВА Одесской области Олег Кипер также заявлял о воздушной тревоге, однако сообщений о взрывах оттуда не поступало.