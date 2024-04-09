Развожаев назвал причину громких взрывов в городе

Громкие звуки в Севастополе вызваны работой системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией у города. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — сообщил он и добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.