Развожаев назвал причину громких взрывов в городе
Развожаев: В Севастополе сработала система уничтожения воздушной цели у акватории
Громкие звуки в Севастополе вызваны работой системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией у города. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — сообщил он и добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.
Ранее жители Севастополя рассказали о звуках взрывов в городе. По словам местных жителей, несколько громких хлопков было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.
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