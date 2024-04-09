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8 апреля, 22:51

Развожаев назвал причину громких взрывов в городе

Развожаев: В Севастополе сработала система уничтожения воздушной цели у акватории

Громкие звуки в Севастополе вызваны работой системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией у города. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — сообщил он и добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.

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Ранее жители Севастополя рассказали о звуках взрывов в городе. По словам местных жителей, несколько громких хлопков было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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