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8 апреля, 22:40

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Угроза опасности атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов. Просим население соблюдать спокойствие. Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов, по возможности, пройти в комнату, где отсутствуют окна", — сказано в сообщении ведомства.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее жители Севастополя рассказали о звуках взрывов в городе. Предварительно, там работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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