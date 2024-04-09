Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов. Просим население соблюдать спокойствие. Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов, по возможности, пройти в комнату, где отсутствуют окна", — сказано в сообщении ведомства.