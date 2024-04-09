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9 апреля, 06:42

ВС РФ уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ в Полтаве, заявили в подполье

Подполье: Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

Российские войска ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко", — приводит его слова РИА "Новости".

Лебедев добавил, что один ударный дрон украинские войска сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. Есть пострадавшие и разрушения. По данным подполья, прилёт также был зафиксирован в городе Кременчуге Полтавской области. Предварительно, удар произошёл в районе железнодорожного вокзала.

Кроме того, Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военнослужащих. Об ударе по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц.

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Ранее стало известно, что российские военнослужащие в ночь на 9 апреля атаковали военный порт в городе Очакове, расположенном в Николаевской области Украины. Предположительно, была уничтожена самоходная артиллерийская установка, произведённая в одной из стран – членов НАТО, вместе с расчётом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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