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8 апреля, 05:32

ВС РФ ночью поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области

В подполье заявили о поражении аэродрома ВСУ в Днепропетровской области

Аэродром Долгинцево, который находится в Днепропетровской области, был поражён в ночь на понедельник, 8 апреля. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Именно на этом аэродроме базировались самолёты Воздушных сил Украины.

"Ночной прилёт. Кривой Рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет", — сказал Лебедев в беседе с ТАСС, уточнив, что "прилёт был в аэродром".

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Ранее ВС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО. Также нашим войскам удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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