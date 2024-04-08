ВС РФ ночью поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области

Аэродром Долгинцево, который находится в Днепропетровской области, был поражён в ночь на понедельник, 8 апреля. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Именно на этом аэродроме базировались самолёты Воздушных сил Украины.

"Ночной прилёт. Кривой Рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет", — сказал Лебедев в беседе с ТАСС, уточнив, что "прилёт был в аэродром".