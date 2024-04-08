Российские "Грады" уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Российская система залпового огня (РСЗО) "Град" поразила в зоне проведения специальной военной операции принадлежащую Вооружённым силам Украины РСЗО Vampire. Как передаёт Минобороны РФ, эта находившаяся на вооружении ВСУ боевая машина несколько дней обстреливала населённые пункты, расположенные в Белгородской области.

"В этот раз один из расчётов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населённые пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

В МО также сообщили, что поставленная задача была выполнена артиллеристами группировки прикрытия госграницы России. Уничтожение вражеской РСЗО было подтверждено с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник смог заснять, как выпущенный из "Града" реактивный снаряд поражает Vampire, после чего у неё детонирует боекомплект.