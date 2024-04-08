Российские "Грады" уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire
МО: "Грады" уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область
Российская система залпового огня (РСЗО) "Град" поразила в зоне проведения специальной военной операции принадлежащую Вооружённым силам Украины РСЗО Vampire. Как передаёт Минобороны РФ, эта находившаяся на вооружении ВСУ боевая машина несколько дней обстреливала населённые пункты, расположенные в Белгородской области.
"В этот раз один из расчётов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населённые пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.
В МО также сообщили, что поставленная задача была выполнена артиллеристами группировки прикрытия госграницы России. Уничтожение вражеской РСЗО было подтверждено с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник смог заснять, как выпущенный из "Града" реактивный снаряд поражает Vampire, после чего у неё детонирует боекомплект.
Ранее Life.ru писал, что на Южно-Донецком направлении бойцы ВС РФ одним залпом из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили принадлежащий Вооружённым силам Украины ангар с американскими гаубицами М777 внутри. Участвовавшие в этом уничтожении вражеской техники российские бойцы были награждены.