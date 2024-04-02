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2 апреля, 13:33

Силы ПВО РФ за сутки сбили 195 дронов ВСУ, а также 41 снаряд HIMARS и Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 195 украинских беспилотников. Также наши военнослужащие уничтожили более 40 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами ПВО за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

А ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Также войска противника лишились 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых машин.

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ТАСС / Полегенько Александр

Наталья Исакова
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