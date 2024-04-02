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2 апреля, 10:17

Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ с начала года

Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих

С начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"С января Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин", — сказал он.

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Напомним, лишь за один из недавних дней и только на Авдеевском направлении ВСУ потеряли около 300 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили американский танк Abrams и орудие M119.

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Getty Images

Матвей Константинов
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