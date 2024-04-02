Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ с начала года

С начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"С января Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин", — сказал он.