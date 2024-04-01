ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении
ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и танк Abrams на Авдеевском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли на Авдеевском направлении до 295 военнослужащих и очередной, седьмой танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки войск "Центр", они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Помимо танка Abrams, ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, а в ходе контрбатарейной борьбы: боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и американское орудие M119.
Напомним, теперь на счету ВС России семь американских танков Abrams, поставленных ВСУ. Первой машины противник лишился 26 февраля в районе Авдеевки, второй и третьей — спустя всего несколько дней, а уже 3 марта "Упырь" уничтожил ещё один танк. Информацию о пятом уничтоженном "Абрамсе" Минобороны подтвердило 28 марта, а о шестой машине стало известно 31 марта. Её подбили "Ланцетом".
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