За минувшие сутки ВСУ потеряли на Авдеевском направлении до 295 военнослужащих и очередной, седьмой танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки войск "Центр", они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного Донецкой Народной Республики (ДНР).