"Ланцет" отправил в утиль очередной американский Abrams в зоне СВО

Бойцы группировки российских войск "Центр" записали на свой счёт ещё один поставленный ВСУ американский танк M1A1SA Abrams. Экипаж многотонного исполина пытался спрятать технику среди деревьев, однако это не помешало оператору барражирующего БПЛА "Ланцет" произвести точное попадание, пишет РИА "Новости".

На опубликованных кадрах с камеры разведывательного дрона виден неподвижный Abrams, который хорошо слился с окружающей местностью. Спустя секунды над ним появляется беспилотник с характерным X-образным крылом, который врезается в верхнюю полусферу танка — наиболее уязвимую зону. Происходит взрыв, вокруг машины разлетаются горящие элементы корпуса и башни.