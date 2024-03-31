"Ланцет" отправил в утиль очередной американский Abrams в зоне СВО
Российские военные подбили ещё один танк Abrams, задействовав "Ланцет"
Бойцы группировки российских войск "Центр" записали на свой счёт ещё один поставленный ВСУ американский танк M1A1SA Abrams. Экипаж многотонного исполина пытался спрятать технику среди деревьев, однако это не помешало оператору барражирующего БПЛА "Ланцет" произвести точное попадание, пишет РИА "Новости".
На опубликованных кадрах с камеры разведывательного дрона виден неподвижный Abrams, который хорошо слился с окружающей местностью. Спустя секунды над ним появляется беспилотник с характерным X-образным крылом, который врезается в верхнюю полусферу танка — наиболее уязвимую зону. Происходит взрыв, вокруг машины разлетаются горящие элементы корпуса и башни.
По словам источника агентства, характер нанесённых танку повреждений пока не установлен. Необходимо время, чтобы удостовериться в полном уничтожении М1А1.
Это шестой американский Abrams, подбитый ВС России в рамках спецоперации на Украине. Первый танк ВСУ потеряли 26 февраля в районе Авдеевки. Спустя несколько дней в металлолом превратились ещё две машины, а уже 3 марта FPV-дрон "Упырь" пополнил коллекцию уничтоженных ОБТ четвёртым экземпляром. О пятом поражённом М1А1 стало известно пару дней назад.