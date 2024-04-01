"Многие не дошли": Пленный украинец рассказал, как ВСУ лихорадочно убегали из Авдеевки

Украинский военнопленный Борис Мерва заявил, что его сослуживцы беспорядочно убегали из Авдеевки. Видео с рассказом бойца ВСУ появилось в телеграм-канале Минобороны России.

Пленный украинец рассказал, как ВСУ лихорадочно убегали из Авдеевки. Видео © Telegram / Минобороны России

Как оказалось, Мерва отстал от сослуживцев, когда те начали лихорадочно убегать из города. Тут же их настигли российские дроны.

"Мы начали отход. Тут начали дроны сбрасывать гранаты, дроны-камикадзе в ноги падали. Много "трёхсотых" было, многие не дошли", — рассказал Мерва.

В результате пленный пошёл в одиночку и, запутавшись в колючей проволоке, снял с себя бронежилет, после чего рядом с ним прозвучал взрыв.

"Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: "Ты кто?" А я ответил, что сдаюсь", — рассказал украинец.

По словам пленного, в ВСУ его плохо подготовили и просто кинули в "мясорубку".

По словам Мервы, его мобилизовали, несмотря на два микроинсульта и травму головы. Причём произошло это, когда мужчина вышел за молоком.