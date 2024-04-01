"Многие не дошли": Пленный украинец рассказал, как ВСУ лихорадочно убегали из Авдеевки
Военнопленный Мерва рассказал о лихорадочном бегстве ВСУ из Авдеевки
Украинский военнопленный Борис Мерва заявил, что его сослуживцы беспорядочно убегали из Авдеевки. Видео с рассказом бойца ВСУ появилось в телеграм-канале Минобороны России.
Пленный украинец рассказал, как ВСУ лихорадочно убегали из Авдеевки. Видео © Telegram / Минобороны России
Как оказалось, Мерва отстал от сослуживцев, когда те начали лихорадочно убегать из города. Тут же их настигли российские дроны.
"Мы начали отход. Тут начали дроны сбрасывать гранаты, дроны-камикадзе в ноги падали. Много "трёхсотых" было, многие не дошли", — рассказал Мерва.
В результате пленный пошёл в одиночку и, запутавшись в колючей проволоке, снял с себя бронежилет, после чего рядом с ним прозвучал взрыв.
"Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: "Ты кто?" А я ответил, что сдаюсь", — рассказал украинец.
По словам пленного, в ВСУ его плохо подготовили и просто кинули в "мясорубку".
По словам Мервы, его мобилизовали, несмотря на два микроинсульта и травму головы. Причём произошло это, когда мужчина вышел за молоком.
Напомним, что в феврале ВС России взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов, так, 17 февраля 2024 года освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. В конце марта министр обороны Сергей Шойгу вручил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву медаль "Золотая Звезда" за взятие Авдеевки.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России